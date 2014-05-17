دايو الكورية تفوز بصفقة بـ 910 ملايين دولار في قطر

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة دايو الكورية الجنوبية للتشييد فازت بصفقة بقيمة 910 ملايين دولار لبناء الطرق السريعة لصالح هيئة الأشغال العامة القطرية.

وتربط الطرق السريعة بين مدينة الخور ومدينة رأس لفان الصناعية، وتمتد إلى مدينة مسيعيد لمسافة يبلغ طولها 200 كيلو متر، ومن بينها ستجري شركة دايو عملية الإنشاء لطريق الخور إلى طريق دخان السريع.

وتقوم دايو ببناء الطريق السريع من 14 مسارا (7 مسارات في كل اتجاه) التي يبلغ طولها 42 كيلومترا، بما فيها 5 تقاطعات طرق وجسور، وإنشاء نظام النقل الذكي ونظام إعادة معالجة مياه الصرف الصحي. ويشمل هذا المشروع التصميم والإشراف على التنفيذ ويستغرق 35 شهرا لتنفيذه.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في دايوو القول إن هذه الصفقة تعتبر ثالث أكبر صفقة حجما من حيث القيمة التي فازت بها الشركات المحلية لبناء الطرق السريعة في الخارج، مضيفا أنه من المتوقع أن تحقق الشركة هدفها المتمثل في بلوغ الطلبيات الخارجية لها إلى 7.2 مليار دولار في هذا العام نظرا ارتفاع الطلبيات الخارجية خلال النصف الثاني.