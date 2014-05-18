بالمكسيك.. أول مصنع لتجميع سيارات "بي إم دبليو"

قالت مجلة "أوتوموبيل-فوخه"، اليوم الأحد، إن "بي إم دبليو" تنوي الإعلان في يوليو عن إقامة أول مصنع لتجميع سياراتها في المكسيك، وحددت منطقتين ستختار إحداهما لبناء المصنع.

ولم تذكر المجلة مصدر تلك المعلومات.

وتجتذب المكسيك استثمارات من شركات صناعة السيارات العالمية، مثل أودي وهيونداي موتور، نظرا لانضمامها إلى عدد كبير من اتفاقات التجارة الحرة، ووجود قوة عاملة مدربة ورخيصة، وقربها من سوق السيارات المجزية في الولايات المتحدة.

وقالت المجلة الألمانية إن مصنع "بي إم دبليو" في المكسيك سيقام إما في ولاية هيدالجو أو في سان لويس بوتوسي، وسيبدأ الإنتاج بنحو 100 ألف سيارة سنويا. ومن المرجح أن تتضمن الطرز التي سينتجها المصنع سيارات من الفئة الثالثة.

وقال متحدث باسم "بي إم دبليو" إن الشركة التي مقرها ميونيخ لم تتخذ قرارا بعد بشأن إقامة مصنع جديد في منطقة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي تتضمن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف "نتفقد بشكل منتظم المواقع المختلفة".

وكانت "بي إم دبليو" قالت في مارس، إنها ستزيد طاقة الإنتاج السنوي لمصنعها في سبارتنبرغ بولاية ساوث كارولاينا الأميركية إلى 450 ألف سيارة بحلول 2016، في خطوة تهدف للحد من اعتمادها على الأسواق الأوروبية الهشة.