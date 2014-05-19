"إي تي" تشتري أكبر شركة بث تلفزيوني بـ48 مليار دولار

قالت شركة دايركت تي في، وهي أكبر شركة للبث الفضائي التلفزيوني في الولايات المتحدة، إنها وافقت على بيع نفسها لشركة إيه تي آند تي مقابل 48.5 مليار دولار في ثاني صفقة ضخمة تعدل مشهد صناعة البث التلفزيوني في الولايات المتحدة هذا العام.

والصفقة التي أبرمت مع شركة إيه تي آند تي التي تتخذ من دالاس مقرا لها والتي تملك بعضا من الخدمات التلفزيونية هي أحدث صفقة في سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة التي تفكر فيها شركة إيه تي&تي للاتصالات.

ومن بين تلك العمليات عطاء لم يكلل بالنجاح للاستحواذ على شركة تي موبايل يو إس أيه في 2011 والذي لم يعد سوى أمر محتمل بعد أن فاجأت شركة كومكاست صناعة البث التلفزيوني هذا العام بعطاء 45 مليار دولار لشراء تايم وارند كيبل.

وقالت إيه تي آند تي إنها عرضت 95 دولارا لكل سهم من أسهم شركة (دايركت تي في) في دمج للأسهم والأموال السائلة. وبلغت قيمة الصفقة 67.1 مليار دولار، بما في ذلك صافي ديون دايركت تي في.