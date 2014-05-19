%67 نمو الأرباح التشغيلية لـ"القلعة" المصرية

حققت شركة القلعة المصرية، خلال عام 2013، نحو 6٫5 مليار جنيه، بمعدل نمو 5٫7%، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل حسم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 553٫5 مليونا، بنمو 67٫1%، بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة.

وتتوقع إدارة شركة القلعة أن تعكس أرباح الشركة الزيادة الكبيرة بالأرباح التشغيلية قبل حسم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك في أواخر 2014 ومطلع 2015، بالتزامن مع تقليص دعم الطاقة في مصر، حيث تعد الطاقة محوراً رئيسياً في استثمارات المجموعة، إلى جانب مواصلة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية.

وبلغت إيرادات الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية العاملة 1٫7 مليار جنيه، في الربع الأخير منفردًا، وهو نمو سنوي بمعدل 13٫9%. وبلغت الأرباح التشغيلية 219٫9 مليون جنيه، بزيادة سنوية 345٫3%، فيما يمثل نمواً قياسياً خلال العامين الماضيين، ويعكس التطورات التشغيلية باستثمارات المجموعة وتحديداً بقطاعات الأسمنت والتعدين.