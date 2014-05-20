بترو رابغ تحصل على 750 مليون دولار تسوية مع "رواك"

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" عن توقيعها اتفاقية التسوية النهائية مع شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة "راوك" التي تحصل بموجبها على 750 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم أنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركة "راوك" بدفع مبلغ 750 مليون ريال لشركة بترو رابغ في غضون 30 يوماً، مشيرة إلى أن المبلغ قد تم تسجيله كإيرادات أخرى في القوائم المالية لعام 2013 للشركة، ويعد المبلغ الأثر المالي المباشر للاتفاقية.

وأبانت أنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركة "راوك" بتخفيض قيمة تعرفة إمدادات الكهرباء والمياه والبخار بمبلغ إجمالي قدره 187.5 مليون ريال خلال المدة المتبقية من عقد امتياز البناء والتشغيل والتملك المبرم بين الشركتين، إلى جانب البدء في تنفيذ استثمارات رأسمالية بمبلغ 187.5 مليون ريال لتحسين موثوقية شبكة المنافع التي تمد بترو رابغ بالكهرباء والبخار والمياه.

وأفادت بأن "راوك" تلتزم من خلال الاتفاقية برفع جودة عمليات التشغيل وعمليات الصيانة وكذلك تطوير الطاقم الإداري وإعادة هيكلة الإدارات المعنية وتطوير النظم الإدارية التشغيلية والتدريبية.