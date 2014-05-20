موتورولا تطلق هاتفها الذكي"موتو إكس" يونيو المقبل

قال ماركوس فروست مدير التسويق في شركة موتورولا لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إن الهاتف الذكي الجديد الذي تطلقه الشركة منتصف الشهر المقبل جاء ليؤكد على المنافسة بين الشركات الكبرى للهواتف الذكية.

وأكد فروست في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن جهاز موتو إكس والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف "موتو"، يطرح في الأسواق العالمية كمنافس للأجهزة الذكية الجديدة.

وبين فروست أن سوق الشرق الأوسط مهم جداً لشركة موتورولا، ونستهدف في خطتنا المقبلة أن نكون لاعباً رئيسياً في هذه المنطقة كحال أوروبا وأسواق العالم.

وأشار فروست خلال مؤتمر صحافي كشفت فيه الشركة عن منتجها الجديد - هاتف موتو إكس - إلى أن موتورولا تستطيع منافسة سامسونغ وآبل، وهي قادرة في المرحلة المقبلة أن تكون نداً قوياً لأكبر شركتين للهواتف الذكية في العالم. وبين فروست أن موتورولا يهمها طرح هاتف ذكي وفي الوقت نفسه أن يكون في متناول الجميع من خلال طرحه بأسعار مناسبة وجيدة، مضيفاً أن خطة الشركة التسويقية تقوم على طرح منتج متميز في أقل التكاليف.

وكان ماركوس فروست قدم الهاتف الذكي الجديد "موتو إكس" أمس، والذي يندرج ضمن فئة الهواتف الذكية المبتكرة، وهو الهاتف الذي تقول الشركة إنه صُنع ليدوم، وإنه يأتي بسعر يناسب الجميع.

ويتميز الهاتف الذكي موتو X بخلفية منحنية فريدة من نوعها، ومصممة لتتلائم مع وضعية اليد. ويُمكن التحدث إلى الجهاز والتعرف على صوت صاحبه، "جوجل الآن"Google Now، بالإضافة إلى ميزة تحريك الهاتف باليد لظهور الكاميرا

وفي هذا الصدد، يقول فروست، "في موتورولا، نحن نتمتع بجذور عميقة في عالم الأجهزة المتحركة والابتكار، لقد ابتكرنا أجهزة الاتصالات المتحركة ونفتخر بذلك". وأضاف "يمزج موتو X تاريخنا في مجال ابتكار الأجهزة المحمولة مع أفضل الخدمات المتحركة من شركة جوجل ليقدم تجارب متميزة لا يمكن أن يوفرها هاتف ذكي آخر.

من جهته، قال جيم ماثيوز، نائب الرئيس في شركة "تيليكوم فيرتيكال" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إننا في ريدنغتون، نشعر بالسعادة لنكون شركاء حصريين في إطلاق موتو Xفي منطقة الشرق الأوسط. وأضاف"سنقوم أيضاً بإطلاق الجهاز في غانا في أفريقيا، وكذلك سنواصل التركيز على تقديم أفضل المنتجات لعملائنا".

ويمتاز هاتف "موتو X" بأنه يصبح أكثر ذكاءًا في جميع الأوقات. بفضل ما يقرب من 50 برنامج تحسين منذ طرح موتو X لأول مرة في الأسواق، بما في ذلك ميزات جديدة مفيدة لتطبيقات "تتشليس كونترول" ControlTOUCHLESS، وغيرها الكثير. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح الهاتف الذكي"موتوX في السوق في شهر يونيو المقبل باللون الأبيض أواللون الأسود مقابل 1599 درهماً.