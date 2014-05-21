الصين توجه ضربة لمايكروسوفت.. وتحظر تشغيل "ويندوز8"

قررت الصين منع أجهزتها الحكومية من استخدام ويندوز 8 أحدث نظام لتشغيل الكمبيوتر من مايكروسوفت في ضربة إلى شركة التكنولوجيا الأميركية التي تواجه صعوبات في مبيعاتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصدر مركز مشتريات الحكومة المركزية الحظر على استخدام ويندوز8 في أجهزة كمبيوتر الحكومة الصينية في إخطار يتضمن توجيهات بشأن استخدام منتجات موفرة للطاقة نشره في موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن الحظر يهدف إلى ضمان أمن الكمبيوتر بعدما أنهت مايكروسوفت دعمها لنظام التشغيل ويندوز إكس.بي الذي كان مستخدماً على نطاق واسع في الصين.

وقالت مايكروسوفت في بيان "فوجئنا عندما علمنا بالإشارة إلى ويندوز 8 في هذا الإخطار.. مايكروسوفت تعمل بشكل نشط مع مركز مشتريات الحكومة المركزية ووكالات حكومية أخرى من خلال عملية التقييم لضمان أن منتجاتنا وخدماتنا تفي بجميع الشروط الحكومية للمشتريات."

وأضافت الشركة قائلة "واصلنا وسنواصل تقديم ويندوز 7 للعملاء الحكوميين. وفي الوقت نفسه فإننا نعمل على تقييم ويندوز 8 مع الوكالات الحكومية المختصة."

ولم تذكر الحكومة الصينية أو شينخوا تفاصيل بشأن كيفية سيدعم الحظر استخدام منتجات موفرة للطاقة أو كيف سيضمن أمن أجهزة الكمبيوتر.

وأنهت مايكروسوفت الشهر الماضي دعم نظام التشغيل ويندوز إكس بي الذي مضى عليه 13 عاماً لتشجيع تبني النسخ الأحدث والأكثر أمانا من ويندوز. ومن المحتمل أن هذا جعل أجهزة الكمبيوتر لمستخدمي إكس بي عرضة للفيروسات والقرصنة.