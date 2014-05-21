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برنامج صكوك للاتصالات السعودية بسقف 5 مليارات ريال

المصدر: العربية.نت
الاتصالات السعودية
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أسست "شركة الاتصالات السعودية" برنامجا لإصدار صكوك مقومة بالريال السعودي بحد أقصى يصل إلى 5 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع تداول، إن البرنامج يأتي لإصدار الصكوك من وقت لآخر وعند الحاجة. ويعمل البرنامج عن طريق عمليات طرح خاص محلي.

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت الشهر الماضي عن قيام الاتصالات السعودية بتعيين كل من جي بي مورغان، وستاندرد شارترد، وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، لإدارة أول إصدار صكوك لها.

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