"دار الأركان" تجمع 1.5 مليار ريال عبر صكوك إسلامية

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار صكوك إسلامية في إطار برنامج الصكوك الإسلامية بالدولار الأميركي حصلت بموجبه على 1.5 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أنها حصلت على 1.5 مليار ريال عن الشريحة الثالثة من الصكوك الصادرة في إطار البرنامج، مفيدة بأنه تم فتح دفتر الطلبات على الشريحة الثالثة في 20 مايو 2014، وتم إغلاقه أمس الأربعاء.

وأفادت الشركة أن إصدار هذه الشريحة لقي إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، حيث بلغت قيمة الطلبات أكثر من 3.75 مليار ريال، أي ما يعادل 2.3 مرة من حجم الشريحة المصدرة، مشيرة إلى أنه تم إصدار الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات، وتستحق في 28 مايو 2019م بمعدل ربح سنوي 6.50%.

الجدير بالذكر أن الشركة عينت الخير كابيتال والريان للاستثمار ومصرف الهلال وبنك بروة وبنك دويتشه وبنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس وكيو إنفست لإدارة إصدار هذه الشريحة.