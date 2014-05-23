جنرال إلكتريك: مستعدون لتمديد عرض شراء "ألستوم"

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت إن العملاق الصناعي الأميركي جنرال إلكتريك مستعد لتمديد عرضه البالغ قيمته 12.35 مليار يورو (16.87 مليار دولار) للاستحواذ على وحدة الطاقة لمجموعة ألستوم من الثاني من يونيو إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن هذه الخطوة هي لفتة موجهة إلى الحكومة الفرنسية التي تريد عرضاً محسناً.

وواجه عرض جنرال إلكتريك مقاومة من الحكومة الفرنسية التي تسعى لتشجيع سيمنس الألمانية على تقديم عرض منافس.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم جنرال إلكتريك في فرنسا للحصول على تعقيب على تقرير الصحيفة.