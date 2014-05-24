أشهر متجر إلكتروني لم يشعر بسرقة 145 مليون حساب

قال مسؤول كبير بشركة إيباي للتجارة الإلكترونية إن مسؤولي الشركة لم يدركوا في بادئ الأمر أن بيانات للعملاء سرقت عندما اكتشفوا حدوث اختراق لشبكتها في أوائل مايو.

وأبلغ ديفين وينج رئيس الأسواق العالمية في إيباي رويترز "لفترة طويلة جدا لم نكن نعتقد أنه حدثت سرقة لأي بيانات لعملاء إيباي".

وتعليقات وينج هي أول تعليقات من مسؤول كبير بالشركة منذ الكشف عن اختراق شبكة بيانات الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال: "عندما اكتشفنا أنها حدثت (سرقة بيانات العملاء) تحركنا سريعا لكشف النقاب عن ذلك".

وقالت إيباي هذا الأسبوع إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬متسللين اخترقوا شبكتها قبل ثلاثة أشهر وسرقوا بيانات 145 مليون مستخدم.

ونصحت الشركة عملاءها بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور، وقالت إن كلمات المرور كانت ضمن بيانات سرقها المتسللون في الهجوم الذي نفذوه خلال الفترة بين أواخر فبراير ومطلع مارس.