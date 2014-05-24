دعوة لزيادة مساهمة المرأة السعودية بالشركات العائلية

بدأت اليوم جلسات ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 الذي يقام برعاية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومشاركة قيادات الشركات العائلية والخبراء السعوديين والخليجيين والعالميين المختصين في الشركات العائلية.

وحث مختصون على أهمية تواجد العنصر النسائي في الشركات العائلية ودوره في بناء الشركة، والحفاظ على مكتسباتها، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "التوازن الاقتصادي السعودي والشركات العائلية" برئاسة الدكتور إبراهيم حسن المدهون عضو مجلس إدارة الفتيحي القابضة.

وتناول المحاضر في جامعة الملك سعود الدكتور فهد صالح عبدالله السلطان خلال الجلسة محور "تحول الشركات من العائلية إلى المساهمة". فيما استعرض مدير تطوير الأعمال بشركة المسارات للمقاولات المحدودة المهندس ريان عدنان عبدالجبار أهمية تطبيق الابداع في الشركات العائلية التي تعد بمثابة المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية في العديد من الدول، مشيراً إلى أن رواد الأعمال في الشركات العائلية لهم دور بارز.

أما المدير التنفيذي لشركة شبابكو انتربرايسس مكارم صبحي بترجي فتناول دور الشركات العائلية في تحقيق التوازن الاقتصادي وتجربة العائلة، كما تناول التجربة الناجحة لمؤسسات الطوافة التي نجحت في تحقيق الاستمرارية وأكد أنه يجب على الشركات الصغيرة أن تندمج مع شركات أكبر منها لتكون أساس قوي.