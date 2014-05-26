إدراج "إعمار مولز" سيكون في سوق دبي المالي

كشفت شركة "إعمار العقارية" عن عزمها إدراج شركة "إعمار لمراكز التسوق" في سوق دبي المالي من خلال طرح 25% من رأس مالها للاكتتاب العام، وفق ما جاء في بيان، حيث إنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لطرح 25% من رأس مال شركة "إعمار مولز" للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنها سوف تحدد موعد الاكتتاب والإدراج لاحقاً.

وأكدت "إعمار العقارية" على أن جميع متحصلات الاكتتاب في الشركة التابعة سيتم توزيعها كأرباح على مساهمي شركة "إعمار".

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد نسبة من الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام يكون لمساهمي شركة "إعمار العقارية" الحق فيها وذلك إلى جانب الشريحة المخصصة للمؤسسات المالية والشريحة المخصصة للجمهور.