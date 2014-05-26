"سابك" السعودية توقع اتفاقية مشروع بـ595 مليون دولار

وقعت شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة لـ"سابك" السعودية بالكامل وشركة الكيمياويات الكورية العالمية المحدودة، اليوم الاثنين، اتفاقية مساهمة في مشروع مشترك مملوك مناصفة بين الطرفين مقره سنغافورة، بإجمالي استثمار يقدر بـ595 مليون دولار أميركي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن المشروع سيكون بتمويل ذاتي لتملك تقنية نيكسلين التي طورتها شركة الكيمياويات الكورية العالمية، وكذلك مصنع تم إنشاؤه حديثاً في مجمع شركة الكيمياويات الكورية العالمية في مدينة أولسان، بكوريا الجنوبية بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 230 ألف طن متري.

وأضافت شركة سابك أنه يجري العمل للحصول على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة.

ويهدف المشروع المشترك إلى تصنيع مجموعة من منتجات البولي إيثيلين عالي الجودة باستخدام تقنية نيكسلين.

ومن المتوقع أن يقوم المشروع مستقبلاً بإقامة مصانع أخرى وقواعد إنتاج في المناطق التي تظهر قدرة تنافسية في صناعة البولي إيثيلين عالية الأداء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا المشروع، مؤكدة أنه سيتم الإفصاح عن التطورات الجوهرية بهذا الخصوص في حينه.