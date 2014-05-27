السعودية للكهرباء تنهي تعاقدها مع "وقاية للتأمين"

أعلنت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي السعودية عن انتهاء تعاقدها مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد أسرهم المعتمدين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن إنهاء التعاقد مع الشركة السعودية للكهرباء سيؤثر سلباً على الشركة.

وأوضحت شركة وقاية للتأمين أنها تسملت خطابا من الشركة السعودية للكهرباء أمس الاثنين يفيد بإنهاء التعاقد.

وكانت شركة الكهرباء السعودية قد تعاقدت مع شركة وقاية للتأمين في سبتمبر 2012 لتقديم خدمات التأمين الصحي لمدة 3 سنوات لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد أسرهم المعتمدين.