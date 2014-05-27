"الطيار للسفر" تحصل على شهادة اعتماد "الأياتا"

حققت شركة مجموعة "الطيار للسفر القابضة" إنجازاً كبيراً على صعيد الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تقديراً للدور الكبير الذى تقدمه "الطيار" في مجال خدمات الركاب والبضائع وحجز الفنادق، وتأجير السيارات وإعداد المؤتمرات، والسفر والجولات السياحية، والتزامها بتطبيق كافة المعايير المهنية الدولية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر، الدكتور ناصر بن عقيل الطيار: "إن الحصول على هذه الشهادة العالمية يعكس مدى التزام "مجموعة الطيار" بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير السفر والنقل الجوي، والتي هي جزء أساسي من استراتيجية عملها الناجحة، ولذا فإن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج جهد وعمل متواصل من كافة العاملين في مجموعة "الطيار" لتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لعملائنا بأسعار مناسبة وخدمات متميزة"، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية عمل للمجموعة تهدف إلى نقل كافة خدمات السفر والسياحة إلى أقرب النقاط الجغرافية لمختلف القطاعات والعملاء، بحيث تلامس احتياجاتهم وتلبي طلباتهم".

وتعد مجموعة "الطيار للسفر" إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال السفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تأسست قبل 34 عاما وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وتضم 15 شركة متخصصة في خدمات السفر والسياحة داخل السعودية، وتملك أكثر من 360 فرعاً موزعا في مختلف أنحاء المملكة، منها 295 فرعاً معتمدا لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مستوفية لكافة الشروط والمعايير المهنية الدولية المطلوبة.