ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية بـ9.6%

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم الأربعاء إن أرباح الشركات الصناعية الصينية زادت بنسبة 9.6 بالمئة في أبريل نيسان إلى 468.6 مليار يوان، ما يعادل 75 مليار دولار، عن مستواها قبل عام، متباطئة من نمو سنوي بلغ 10.7 بالمئة في شهر مارس.

وصعدت الأرباح في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 بنسبة 10 بالمئة إلى 1.8 تريليون يوان بلا تغير يذكر من 10.1 بالمئة في الربع الأول.

ويرى محللون علامات أولية على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة بهدف دعم النمو، لكنهم يعتقدون أنه ربما ستكون هناك حاجة إلى سياسة أكثر دعما، لأن الإصلاحات الهيكلية تضع ضغوطا إضافية على النشاط الاقتصادي.