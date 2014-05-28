"الطيار" تستحوذ على شركة بريطانية بـ85 مليون ريال

أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة عن توقيع اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم الشركة البريطانية "سي تي إم" بين شركة مواسم للسياحة والسفر ببريطانيا المملوكة بالكامل للمجموعة وملاك الشركة البريطانية بقيمة تبلغ 85 مليون ريال، تم تمويلها من موارد الشركة الذاتية، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الاستحواذ على الشركة.

وتقدم الشركة المستحوذ عليها خدمات السفر وخدمات تذاكر سكك الحديد وخدمات النقل الجوية والأرضية وتنظيم المؤتمرات وخدمات الإيواء في الفنادق في بريطانيا وأيرلندا وأسكتلندا، وبلغت مبيعاتها في عام 2013 ما يعادل 825 مليون ريال ويعمل بها 207 موظفين عبر 15 فرعاً.

وتهدف مجموعة الطيار من الاستحواذ إلى توسيع شبكة أعمالها في دول الاتحاد الأوروبي لخدمة عملاء المجموعة المتجهين لتلك الدول، فيما من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للصفقة من الربع الثالث من العام الحالي 2014.