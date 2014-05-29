اتحاد عذيب تقرر وقف مفاوضات التعاون مع "موبايلي"

ألغت اتحاد عذيب للاتصالات "GO" السعودية اتفاقيتها الموقعة مع "بيانات الأولى" التابعة لشركة موبايلي مرجعة ذلك إلى وجود بعض الصعوبات الفنية واللوجستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل شركة "بيانات".

وأيضاً بسبب قيام "بيانات" بتقديم عرض آخر يختلف عن ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بينهما. وذلك بحسب الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات.

وأشار بيان "عذيب" إلى أن العرض الأخير من بيانات الأولى يعرّض مساهمي عذيب، خاصة صغار المساهمين للكثير من الالتزامات، دون أي مشاركة من قبل شركة بيانات.

وأكد بيان "عذيب" رغبة مساهمي الشركة الرئيسيين بعدم تعرض مساهمي الشركة بشكل عام لأي تخفيض لرأسمال الشركة والدخول مع شركة بيانات بإجراءات غير مضمونة النتائج، وهو الأمر الذي دفع المساهمين لاتخاذ قرار بإيقاف جميع المفاوضات الخاصة بهذا الموضوع.

وقال خبير الاتصالات عبدالعزيز غدير في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الصفقة كانت طوق النجاة الأخير لاتحاد عذيب.

وأضاف غدير أن إلغاء الصفقة لن يكلف شركة موبايلي الكثير، خاصة أن لديها شركة بيانات التي بإمكانها مساعدتها في موضوع التليفون الثابت.

ولفت غدير إلى أن موبايلي عرضت سعراً منخفضاً لإتمام الصفقة مع اتحاد عذيب وهو ما لم يكن صائباً.