بتروسيلتيك: نتائج أعمال حفر في مصر وكردستان "مخيبة"

قالت شركة بتروسيلتيك للتنقيب عن النفط والغاز اليوم الجمعة إن بعض أحدث أعمال الحفر في كردستان العراق ومصر ورومانيا لم تسفر عن اكتشاف كميات ذات أهمية تذكر من النفط أو الغاز.

وقال بريان أوكاثين الرئيس التنفيذي لبتروسيلتيك "نتيجة تلك الآبار الاستكشافية مخيبة للآمال لكنها تعطي قدرا كبيرا من المعلومات ستساعد كثيرا في اتخاذ القرار بشأن العمل المستقبلي في تلك التراخيص."

وقالت الشركة المدرجة في دبلن إنها ستركز الآن على بئر شيرين-1 في كردستان العراق، حيث من المنتظر أن يبدأ الحفر في يونيو ويتوقع أن يستمر 150 يوما.