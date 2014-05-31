نوكيا تستحوذ على شركة متخصصة في مجال الخرائط

استحوذت شركة نوكيا على "ديستي"Desti وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الخرائط، في خطوة منها لتعزيز خدمة الخرائط التابع لها "هير" HERE التي بقيت تحت ملكيتها بعد صفقة استحواذ مايكروسوفت على قطاع الأجهزة المحمولة التابع لها.

وتملك شركة "ديستي" تطبيقاً للهواتف الذكية يستخدم تقنيات الذكاء الصنعي ومعالجة اللغات الطبيعية لمساعدة المستخدمين في العثور على الأماكن التي يبحثون عنها، مثل أن يبحث المستخدم عن فندق منخفض التكلفة خلال رحلة عمل، فيقوم تطبيق "ديستي" بالتنقيب داخل مراجعات الفنادق والتوصيفات لإيجاد أفضل الخيارات بالنسبة للمستخدم.

وتعد شركة "ديستي" التي انطلقت عام 2012 وتقدر قيمتها بـ2 مليار دولار، فرعاً من مجموعة "إس آر آي إنترناشونال" SRI International المنتجة للمساعد الشخصي الذكي "سيري" التابع لشركة آبل.

وكجزء من الصفقة، تعتزم شركة "ديستي" إيقاف التطبيق الخاص بها خلال الـ90 يوماً القادمة، حسبما قال دون زرسكي، نائب رئيس البحث والاكتشاف لدى "هير". مع العلم أن تطبيق "ديستي" لنظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية قد جرت إزالته بالفعل.

وتعتزم نوكيا دمج التقنيات التي تستخدمها خرائط "ديستي" في منصة الخرائط "هير" سعياً منها لإضافة المزيد من خيارات البحث المخصصة.

وتعد منصة "هير" حالياً جزءاً صغيرا من أعمال شركة نوكيا، وكانت مبيعاتها الصافية قد بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 284 مليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. هذا وتشكل مبيعات "هير" 10 بالمئة من إجمالي مبيعات شركة نوكيا والبالغ قيمتها 3.7 مليار دولار.

