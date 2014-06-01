منح دريك آند سكل مشاريع بـ259 مليون درهم في الأردن

أعلنت شركة دريك آند سكل، ومقرها الإمارات، أن تحالفاً يضم كلا من شركة أرابتك وشركة المقاولون المتحدون ودريك آند سكل للإنشاءات منح شركة دريك آند سكل للأعمال الهندسية مشاريع بقيمة 259 مليون درهم في منتجع سرايا العقبة في الأردن.

وبموجب أحكام العقد، ستقوم "دريك آند سكل للأعمال الهندسية" بتوفير كافة خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لفندقين من فئة خمس نجوم تديرهما "مجموعة جميرا"، سلسلة الضيافة الدولية ومقرها دبي؛ وفندقين من فئة خمس نجوم تديرهما "ستاروود للفنادق والمنتجعات"، إحدى شركات الفنادق؛ بالإضافة إلى 12 فيلا فاخرة.

كما ستقوم "دريك آند سكل للأعمال الهندسية" بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والتركيب لمحطة تبريد المناطق باستطاعة إجمالية قدرها 8.000 طن تبريدي، إلى جانب محطة لضخ مياه البحر لكامل مشروع منتجع سرايا العقبة. ويجري حالياً تنفيذ هذين المشروعين، حيث من المتوقع اكتمال العمل فيهما مع نهاية العام 2015.

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي وأعلنت الشركة اليوم فوزها بعقد لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مشروع "بلازا فيو"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بقيمة 110 مليون درهم.

وقالت الشركة إن المبنى يتألف من خمسة طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى الطابق الأرضي والميزانين وعشرين طابقاً أخرى، مخصصة للسكن والأعمال التجارية. وتمت ترسية المشروع من قبل شركة "الفارعة للمقاولات العامة" بوصفها المقاول الرئيسي للمشروع.