"الاتحاد للطيران" تتجه لشراء 49% من أليطاليا

قالت شركة "الاتحاد للطيران" إنها وضعت شروطاً للاستثمار في شركة الطيران المتعثرة أليطاليا وتتطلع لإتمام الاتفاق في إطار توسّعها في أوروبا.

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أمس أنهما ستمضيان قدماً في إعداد الوثائق النهائية لإتمام الصفقة بمجرد تأكيد مجلس إدارة أليطاليا وأصحاب المصلحة قبول الشروط.

وتمتلك الاتحاد حصصاً بالفعل في اير برلين واير لينجوس، وكانت مصادر ذكرت أن الناقلة الإماراتية قد تستثمر ما يزيد على 500 مليون يورو (682.3 مليون دولار) مقابل حصة 49% في شركة الطيران ومقرّها روما.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن شروط الصفقة أو حجم الاستثمار. وصرح وزير النقل الإيطالي موريسيو لوبي لتلفزيون الدولة بأن "الاتحاد" مستعدة لاستثمار 600 مليون يورو في أليطاليا، وأضاف أن الصفقة تستلزم تأسيس شركة منفصلة تتحمل الديون غير المسددة.

وتدرس "الاتحاد" ومقرها أبوظبي إمكانية الاستثمار في أليطاليا منذ بداية العام، ولكن احتمال الاستغناء عن عدد كبير من العاملين في أليطاليا، فضلاً عن مسألة ديون الشركة التي تبلغ 800 مليون يورو على الأقل عرقلاً المحادثات.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إنه جرى التوصل لاتفاق يشمل خفض الأجور بالاستغناء عما بين 2800 و2900 وظيفة . وربما يغطي برنامج ترعاه الحكومة جزءاً من الاستغناءات.

ومن المرجح أن تعارض نقابات العمال في ايطاليا أي خفض كبير فغي الوظائف. وأضاف المصدر أن الاتفاق تضمن حلاً وسطاً لطلب الاتحاد مد خط سكك حديدية سريع إلى مطار فيوميتشينو في روما بعدما أوضحت روما صعوبة تنفيذه سريعا. وذكر البيان أن الحكومة الايطالية لا تمانع صفقة الشراكة.