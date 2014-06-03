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أبل: بيع أكثر من 800 مليون جهاز "آيفون" في عام

المصدر: سان فرانسيسكو ـ رويترز
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قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن الشركة المصنعة لأجهزة آيفون باعت أكثر من 800 مليون من أجهزة الهاتف المحمول.

وقال كوك في المؤتمر السنوي للمطورين الذي تنظمه أبل، إن نحو 130 مليون عميل اشتروا هواتف أبل المحمولة لأول مرة في الاثني عشر شهرا الماضية.

واجتمع المطورون في موسكون سنتر بسان فرانسيسكو لمشاهدة عرض كوك ومساعديه لأحدث مواصفات أجهزة الكمبيوتر ماك وبرمجيات آي.أو.إس لتشغيل الهاتف المحمول.

وذكرت أبل أن برمجيات يوسيمايت الجديدة لأجهزة ماك ستأتي مصحوبة بتطبيق جديد للتخزين على الإنترنت، وتسمح للمستخدمين باستقبال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تصل إلى هواتف آيفون.

كما سيكون بوسع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر أيضا استدعاء خرائط أو البحث عن معلومات أو مستندات بمجرد الكتابة على الشاشة الرئيسية.

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