السعودية للكهرباء توقع 3 عقود بقيمة 1.4 مليار ريال

وقع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي اليوم 3 عقود لتنفيذ مشروعات كهربائية قيمتها تجاوزت 1.4 مليار ريال ضمن خطة الشركة لتنفيذ العديد من المشروعات.

وأوضح الدكتور العواجي أن العقد الأول تضمن إنشاء وتهيئة خطوط نقل هوائية وكابلات أرضية جهد 230 و380 كيلو فولت، بطول 229 كيلومتراً في مدن الجبيل وشدقم بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن هذه الخطوط تمثل أحد أجزاء خطة الشركة الاستراتيجية لربط الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة.

وبيّن العواجي أن العقد الثاني هو لربط محطة توليد الشقيق (2) في المنطقة الجنوبية بخطوط ربط هوائية جهد 380 كيلوفولت لتعزيز منظومة نقل الكهرباء المترابطة، فيما كان العقد الثالث لتحديث المفاتيح الغازية جهد 132 كيلوفولت في عدة محطات بالشبكة الكهربائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن هذه المشاريع ستسهم في زيادة قدرات الشركة، وتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ حالياً العديد من المشروعات الضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، ستسهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء.