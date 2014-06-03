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سهم تبريد يقفز 7% مع توقيع اتفاق بـ6 مليارات درهم

المصدر: العربية.نت
سهم شركة تبريد
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ارتفع سهم تبريد الإماراتية المدرج في سوق دبي خلال تعاملات اليوم بنحو 10%، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب إلى أكثر من 7%، متفاعلاً مع نبأ فوز الشركة بعقد ضخم من القوات المسلحة الإماراتية بقيمة 6 مليارات درهم، ما يعادل 1.6 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي إنه بموجب الاتفاقية الجديدة التي ترتكز على اتفاقية الخدمات الرئيسية السابقة الموقعة في عام 2000، فإن "تبريد" ستستمر بتزويد المرافق الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة بخدمات التبريد على مدى السنوات الـ20 المقبلة.

وقفز سهم تبريد إلى مستوى 2.17 درهم، بعد تحقيق مكاسب بنسبة 7.43%.

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