60 مليار دولار استثمارات "أرابتك" في مصر حتى 2017

كشفت شركة "أرابتك القابضة" عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر بحجم 60 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة خلال الفترة 2014 ـ 2017، إلى جانب تأسيس شركة تمويل خلال الأيام المقبلة لدعم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، المنتظر البدء بتنفيذه بحلول الربع الثالث من العام الجاري، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة إن "أرابتك" قاربت على الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية اللازمة لمشروع المليون وحدة والخدمات التي ستلحق بإنشاء الوحدات السكنية، تمهيداً لتقديم نموذج سكني متكامل، وتشمل 3 نماذج للشقق السكنية التي سيتم طرحها على مساحات 80 و90 و110 أمتار مربعة، شاملة المرافق والخدمات، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

ووقعت "أرابتك للإنشاءات" التابعة لـ"أرابتك القابضة"، أمس الاثنين، في أبوظبي اتفاقية تعاون مع "الاتحاد للطيران"، تحصل بموجبها على خصومات على أسعار تذاكر السفر، وفقاً لقوائم الشركات. وتنص اتفاقية خدمات السفر للشركات على حصول "أرابتك" على خصومات تتراوح بين 10 و20% على أسعار التذاكر لعدد من الوجهات في الخليج ودول آسيوية للموظفين وعائلاتهم.