الدار العقارية تسدد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

سددت "الدار العقارية" الإماراتية سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في نهاية الشهر الماضي.

وقد دفعت الشركة السندات التي بلغ معدل الفائدة السنوي عليها نحو 11%، من رصيدها النقدي وتسهيلات تتمتع بمعدل فائدة منخفض.

وتبلغ سيولة الشركة النقدية حوالي 4 مليارات درهم في نهاية شهر مايو.

وقامت "الدار" بإعادة تمويل ديونها أو الاتفاق على شروط جديدة لكافة التسهيلات التمويلية التي كانت قد حصلت عليها منذ اندماجها مع "صروح"، لتخفض تكلفة الاقتراض بثلاث نقطة مئوية.

وقد خفضت "الدار" إجمالي ديونها بنسبة 29% إلى نحو 10 مليارات درهم منذ اندماجها مع صروح العام الماضي.