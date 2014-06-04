"ساما" تحذر "وقاية للتأمين" وسوق السعودية تعلق سهمها

قررت هيئة سوق المال السعودية تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين إلى أن تفصح الشركة عن أي تطورات جوهرية، في ضوء ما ورد إليها من مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية من قرارات لتصحيح وضع الشركة المالي.

وأصدرت "ساما" عددا من القرارات التي يتوجب على شركة وقاية للتأمين تنفيذها، سعيا لتصحيح وضعها المالي خلال فترة محددة.

وكانت ساما أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه إنه بعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول المقدمة من قبل شركة وقاية للتامين، وإعادة التأمين التكافلي، والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 97% من رأس المال، قامت المؤسسة بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة، وأن المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناء على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري تشير إلى أنه قد تكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة.

وأكدت ساما أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات ضد الشركة، بما في ذلك منعها من بيع وإصدار وثائق التأمين دون الإخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثاق سارية المفعول.

وتكبدت وقاية للتأمين خسائر خلال الربع الأول بـ28.5 مليون ريال، لتصل خسائرها المتراكمة إلى 97% من رأس المال، وذلك بسبب زيادة المطالبات التأمينية.

وقد تأسست الشركة في مايو من عام 2009، برأسمال قدره 200 مليون ريال، ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 20 مليون سهم.