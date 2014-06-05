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السعودية للكهرباء تنوي شراء أصول صكوك بـ7 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
الشركة السعودية للكهرباء
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تعتزم الشركة السعودية للكهرباء شراء أصول إصدارها الثاني من الصكوك البالغة قيمتها 7 مليارات ريال والمصدرة في يوليو 2009، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه "بناءً على نشرة الإصدار المتضمنة بأنه يجوز لحملة الصكوك إلزام الشركة السعودية للكهرباء شراء الصكوك بسعر الشراء المحدد قبل تاريخ الانتهاء في نهاية كل خمس سنوات من تاريخ الإصدار".

وأوضحت الشركة أنه تم إيقاف تداول هذه الصكوك اعتباراً من نهاية تداول اليوم الخميس، على أن تودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك الأحد 6 يوليو المقبل من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك.

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