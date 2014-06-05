شركة "جبل عمر" تبيع 12 وحدة سكنية بـ463 مليون ريال

كشفت شركة جبل عمر للتطوير أنها قامت ببيع عدد من الفلل والوحدات السكنية المتبقية بمنطقة s1 وعددها 12 وحدة بمبلغ إجمالي وقدره 463,4 ريال فقط.

وأضافت الشركة في بيان على موقع "تداول" أن الأثر المالي لهذه المبيعات سيكون ابتداء من الربع الثالث والرابع من العام المالي 1435.

وأوضحت الشركة أن إجمالي حصيلة البيع بالمزاد العلني ليومي الأربعاء والخميس لعدد 20 وحدة سكنية بلغ 783.9 مليون ريال لمساحة إجمالية قدرها 5,932 متر مربع وبذلك يكون متوسط سعر البيع اليومي للمزاد العلني 132,150 ريال للمتر المسطح الواحد.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم استخدام حصيلة البيع في تسديد جزء من القروض.