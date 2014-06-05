عمال صيانة يهددون شركة طيران برازيلية بإضراب شامل

هدد عمال الصيانة في لاتام ايرلاينز- أكبر شركة طيران في أميركا الجنوبية - بتأجيل أو إلغاء رحلات في أنحاء القارة دعما لإضراب لزملائهم في بيرو قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال داريو كاستيلو رئيس نقابة عمال الصيانة بشركة لان تشيلي إن عمال لاتام في الدول التي تعمل فيها الشركة يوزعون منشورات على الركاب لتحذيريهم من التعطيلات.

وأضاف كاستيلو "سندعم زملاءنا في بيرو بتأجيلات أو إلغاءات للرحلات، وذلك ينطبق على شبكة لاتام بكاملها".

وتنطلق نهائيات كأس العالم في 12 يونيو ومن المتوقع أن تشهد البرازيل التي تستضيف البطولة أكبر تدفقات على الإطلاق للسياح.

وتشكلت لاتام ايرلاينز من اندماج شركتي لان التشيلية وتام البرازيلية في 2012 ولاتام هي أكبر شركة طيران في المنطقة ولها عمليات في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والاكوادور وباراجواي وبيرو. وهدد عمال صيانة الطائرات في لان بيرو بالإضراب لدعم مطالبهم لتحسين الأجور بعد انهيار مفاوضات مع الشركة الأسبوع الماضي.

وقال فريدي ناكاشيما وهو زعيم نقابي في ليما إن حوالي 250 إلى 300 فني سيضربون عن العمل في بيرو، وهو ما قال إنه سيصيب شبكة البلاد بالشلل. وأضاف ناكاشيما أنه لم يتحد بعد موعد للإضراب، لكن سيجري اختيار التوقيت الذي يكون مناسبا للتأثير على كأس العالم من أجل ممارسة ضغط. وقال إن الإضراب سيمضي قدما حتى يتم الحصول على موافقة من وزارة العمل.