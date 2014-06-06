مسؤولة جنرال موتورز تعترف بفضيحة استدعاءات للسيارات

اعترفت ماري بارا الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز بأن عملاق صناعة السيارات الأميركي تضرر من "قصور وإهمال" في التعامل مع عيب في مفاتيح التشغيل مرتبط بحوادث أودت بحياة 13 شخصا على الأقل، لكنها لم تقدم أي تفاصيل محددة بشأن كيف سمح للمشكلة بأن تستمر لأكثر من 11 عاما.

ومع بدء الشركة كشف النقاب عن نتائج تحقيق داخلي قالت بارا إن 15 موظفا ثبت أنهم "تصرفوا بطريقة غير ملائمة" أقيلوا من وظائفهم. ولم تذكر أسماء أفراد، لكنها قالت إن أكثر من نصفهم كانوا في مناصب عليا أو تنفيذية. وأضافت بارا- التي تولت منصبها قبل حوالي 5 أشهر- أن إجراءات تأديبية اتخذت بحق خمسة آخرين.

وكما كان متوقعا، أكدت بارا أيضا أن جنرال موتورز ستبدأ قريبا تعويض أسر ضحايا الحوادث المرتبطة بمفاتيح التشغيل المعيبة التي أرهقت الشركة لأكثر من 10 سنوات.

ويتمحور تحقيق جنرال موتورز وأيضا تحقيقات للكونجرس الأميركي ووزارة العدل وهيئات اتحادية ووكالات على مستوى الولايات حول سبب انتظار الشركة حتى فبراير هذا العام لإعلان استدعاءات للسيارات لمعالجة المشكلة. ومتحدثة في المركز الفني لجنرال موتورز في وارن بولاية ميشيجان أكدت بارا أن الشركة اتخذت بالفعل إجراءات لتعزيز عملياتها الداخلية للسلامة.

وظهرت مفاتيح التشغيل المعيبة في نماذج أقدم وغير مرتفعة السعر من السيارات مثل ساتورن وشيفرليه كوبالت. واستدعت جنرال موتورز 2.6 مليون سيارة بسبب تلك المشكلة. وكلف هذا الاستدعاء -إضافة إلى استدعاءات أخرى أعلنتها جنرال موتورز هذا العام- الشركة حوالي 1.7 مليار دولار حتى الآن.

وعلى الرغم من التأثير السلبي لهذه الاستدعاءات على سمعتها في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن جنرال موتورز سجلت مبيعات قوية. وقالت الشركة هذا الأسبوع إن مبيعاتها في الولايات المتحدة في مايو قفزت بنسبة 13% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مسجلة أفضل مبيعات اجمالية منذ أغسطس 2008.

وفي حين أشارت بارا إلى نمط من "القصور والإهمال" ألقت فيه باللوم على أفراد أخفقوا في "الكشف عن معلومات حيوية" إلا أنها قالت إنه لم يكن هناك "أي تواطؤ من الشركة للتستر على حقائق"، وكشف النقاب عن التقرير كاملا أمس الخميس.

ومع تقديم جنرال موتورز تقريرها الداخلي فإنه من المتوقع أن يعلن الكونجرس قريبا عن جولة جديدة من جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن يكشف النقاب عن تفاصيل إضافية بشان صندوق للتعويضات للضحايا وأسرهم بحلول أوائل أغسطس.