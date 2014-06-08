اتصالات الإمارات قد تدفع 799 مليون دولار إلى باكستان

قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار لرويترز، الأحد، إن بلاده تتوقع أن تقدم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قريباً على سداد 799 مليون دولار تدين بها منذ صفقة استثمار في شركة اتصالات باكستان تعود لعام 2006.

وكانت اتصالات، وهي أكبر شركة اتصالات في الإمارات من حيث الإيرادات وعدد المشتركين تقود كونسورتيوم اشترى حصة 26 بالمئة في شركة اتصالات باكستان مقابل 2.6 مليار دولار.

لكن اتصالات الإماراتية التي تحوز أيضاً حقوق التصويت بالأغلبية في اتصالات باكستان المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في البلاد حجبت مبلغ 799 مليون دولار مستحقة عليها في الصفقة بسبب تقاعس باكستان عن إعادة تخصيص ملكية 3248 عقاراً لاتصالات باكستان كما ينص اتفاق البيع.

وقال دار لرويترز في رد على أسئلتها عبر البريد الإلكتروني: "من المتوقع صرف الأموال قريباً".

وأضاف أن اتصالات باكستان لا تزال مدينة بواحد وثلاثين عقاراً لكن من المستبعد إعادتها لأسباب مختلفة من بينها عقبات قانونية.

ومن شأن هذا أن يترك اتصالات الإماراتية أمام خيارين: إما أن تتنازل عن حق اتصالات باكستان في هذه العقارات وتخفض قيمة ديونها لباكستان أو تحتفظ بنفس المبلغ حتى تحصل على صكوك ملكية هذه العقارات.

واستبعد دار فرض عقوبات ضد اتصالات لإجبارها على السداد، بينما لم ترد اتصالات على طلبات متكررة للحصول على تعقيب.

ودفعت اتصالات 1.8 مليار دولار كمبلغ مبدئي مقابل صفقة باكستان، وكان من المقرر أن تدفع 799 مليون دولار المتبقية على ست دفعات مرتين سنوياً قيمة كل دفعة 133 مليون دولار.