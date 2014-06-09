زيادة رأسمال "دانة غاز" بـ19.6 مليون سهم

طلبت شركة دانة غاز من سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة رأسمال الشركة بنحو 19,6 مليون سهم يوم 10 يونيو الحالي، من خلال إصدار أسهم جديدة لحملة الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، وفقاً للإفصاح الوارد على الموقع الإلكتروني للسوق أمس الأحد.

وقالت الشركة إنها حصلت على موافقة السلطات المختصة بزيادة رأسمال الشركة بنحو 19,6 مليون درهم، بما يعادل 19,6 مليون سهم لمقابلة الدفعة السابعة من طلبات تحويل الصكوك الواردة في الفترة بين 16 أبريل حتى 30 أبريل الماضي، البالغة قيمتها 4 ملايين دولار.

وأوضحت أنها رفعت المستندات والوثائق اللازمة إلى سوق أبوظبي لإدراج الأسهم الجديدة في أسماء المستحقين من حملة الصكوك، مشيرة إلى أنه، حسب نشرة الإصدار، يجب أن يتم تحويل الأسهم خلال مدة لا تزيد على 25 يوم تداول في سوق أبوظبي اعتباراً من تاريخ تسلّم طلبات التحويل، الذي كان في 30 أبريل الماضي.