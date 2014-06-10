تأجيل دمج سبكيم السعودية مع الصحراء للبتروكيماويات

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المهندس أحمد العوهلي، تأجيل خطط الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات، عازياً ذلك لعدم وجود هيكلة تنظيمية بأعمال عملية الاندماج بين الشركتين.

وأكد العوهلي خلال مؤتمر صحافي بمقر الشركة بمدينة الخبر، أن الشركتين ستعملان بشكل مستقل ومتكامل على حد سواء، لافتاً إلى أن الاندماج المقترح من شأنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركتين من الناحية الفنية والاقتصادية والتسويقية، وسيصب في مصلحة مساهمي الشركتين وموظفيهما.

وأشار إلى أن "سبكيم" استطاعت خلال الربع الثاني من هذا العام تحقيق أهداف التشغيل والأداء الخاصة بمصانع الشركة الستة العاملة، خاصة بعد القيام بأعمال الصيانة المكثفة لبعض المصانع خلال الربع الأول، كاشفاً عن أنه يجري الاستعداد حالياً لبدء التشغيل التجريبي لبعض مشاريع الشركة.