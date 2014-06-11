نمو قوي لمبيعات أكبر شركتي أزياء في العالم

أعلنت إنديتكس وهينيس آند موريتس (اتش آند إم) أكبر شركتين للأزياء في العالم اليوم الأربعاء عن تحقيق نمو قوي في المبيعات مستفيدتين من تعافي إنفاق المستهلكين في أسواقهما الرئيسية في أوروبا.

وقالت إنديتكس المالكة لمتاجر زارا إن مبيعاتها ارتفعت 11 بالمئة بالعملات المحلية في الفترة من أول فبراير/شباط إلى الثامن من يونيو/حزيران مقارنة مع 8 بالمئة في عام حتى 31 يناير كانون الثاني.

ومن بين العلامات التجارية التي تملكها الشركة ماسيمو دوتي للملابس الفاخرة وستراديفاريوس لأزياء الشباب.

وهبط صافي الربح 7.3 بالمئة إلى 406 ملايين يورو (553 مليون دولار) مسجلا أكبر تراجع له في خمس سنوات بسبب ارتفاع اليورو إلا أنه لا يزال متجاوزا لمتوسط توقعات محللين بفضل سيطرة أفضل من المتوقع على التكاليف.

وتستفيد إنديتكس من بدء التعافي في سوقها المحلية في إسبانيا التي لا تزال تشكل نحو خمس المبيعات. وارتفعت مبيعات التجزئة في إسبانيا 0.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان مسجلة أول زيادة في ثلاثة أشهر.

وقالت اتش آند إم السويدية إن مبيعاتها ارتفعت 19 بالمئة في مايو/أيار في أسرع وتيرة نمو خلال ستة أشهر لتفوق بكثير توقعات المحللين.

وارتفع سهما الشركتين أكثر من واحد بالمئة في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش في ظل انخفاض مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي 0.3 بالمئة.