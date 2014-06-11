الشركات المنافسة تعتزم ضرب "آيفون 6" فور ظهوره

من المتوقع أن تصل المنافسة الساخنة بين شركتي "سامسونغ" الكورية و"أبل" الأميركية إلى ذروتها مع نهاية العام الحالي، حيث تتحدث الكثير من التقارير عن أن الشركة الكورية أعدت طرازاً جديداً من هاتفها الذكي لطرحه فور الإعلان عن "آيفون 6" الذي تقول التقارير أيضاً إنه سيمثل قفزة جديدة في مشوار شركة "أبل"، وسيلمس مستخدموه تغيراً كبيراً عن الهواتف السابقة.

وتقول أحدث التقارير إن شركة "سامسونغ" الكورية انتهت من إدخال تحديثات كبيرة وتعديلات على أحدث طراز من هواتفها وهو "جالاكسي أس فايف"، وهو الجهاز الذي طرحته الشركة قبل شهرين فقط، وقيل حينها إنها أرادت به استباق "آيفون 6" الذي تعتزم "أبل" طرحه في الأسواق قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب تقارير على الإنترنت فإن الشركة الكورية ستطلق هاتفاً جديداً باسم (Galaxy F) وربما يكون اسمه (Galaxy S5 Prime)، على أنه سيرى النور فور إطلاق "آيفون 6" ليمثل ضربة قوية ضد شركة "أبل" هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن طرحت "سامسونج" طرازين مختلفين من هواتفها الذكية خلال عام واحد، كما لم تفعل ذلك "أبل" وربما ليس لديها الامكانات على فعل ذلك.

وفي حال صحت هذه المعلومات فإن شركة "سامسونغ" قد تصبح اللاعب الأكبر والمهيمن على سوق الهواتف الذكية في العالم، فيما قد تشهد مبيعات "أبل" تراجعاً كبيراً خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتقول آخر التقارير إن "أبل" سوف تعلن عن هاتفها الجديد في حدث خاص ستنظمه لهذه الغاية في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما كانت بعض التوقعات تتحدث عن شهر يونيو الجاري، إلا أن "أبل" اكتفت خلال هذا الشهر بالكشف عن أحدث أنظمة التشغيل لديها وعدد من برامج التشغيل والتطبيقات المستخدمة في الهواتف النقالة.

وأصبحت المعلومات شبه المؤكدة تشير الى أن "أبل" ستطرح طرازين من هاتفها "آيفون 6" أحدهما بشاشة 4.7 انش، بينما الآخر سيكون بشاشة أكبر قياسها 5.5 انش، إلا أن الشركة لن تطرح الاثنين في نفس الوقت، وانما على وقتين مختلفين، وهو الأمر الذي ربما دفع "سامسونج" الى التحرك سريعاً من أجل انتاج هاتف جديد، أو نسخة جديدة من "جالاكسي أس فايف".

وقال موقع (Trusted Reviews) إن "أبل" ستطرح هاتفها ذو الشاشة 4.7 انش في شهر سبتمبر المقبل، على أن الطراز الآخر سيتم طرحه في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك رغم أن كافة التوقعات تشير الى أن الهاتف ذو الشاشة 5.5 انش سوف يرى النور خلال العام المقبل وليس العام الحالي.

يشار إلى أن حالة من الترقب تسود أسواق الهواتف النقالة الذكية في العالم بانتظار وصول المولود الجديد من شركة "أبل"، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانات جديدة ضخمة في الهاتف لم تتوفر من قبل وغير موجودة في أي من الهواتف المتداولة في السوق حاليا.