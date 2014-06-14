أليتاليا توافق على عرض "الاتحاد" لإنقاذها من التعثر

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيطالية المتعثرة "أليتاليا"، إن مجلس إدارة الشركة صوت بقبول عرض شركة طيران الاتحاد استثمار ما يصل إلى 1.25 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقالت إنها ستتحرك سريعا لإتمام التحالف بين الشركتين.

وقال جابرييل دل تورشيو، الرئيس التنفيذي لشركة أليتاليا: "اليوم ـ أمس ـ تمت الموافقة على خطة الاتحاد، وكلفني مجلس الإدارة مهمة الدراسة والإسراع بإعداد مسودة العقد النهائي".

وكان وزير النقل الإيطالي قال، يوم الأربعاء، إن الاتحاد ومقرها أبوظبي مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 1.25 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وكانت "أليتاليا" حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة500 مليون يورو، دبرتها الحكومة العام الماضي، وهي تواجه خطر نفاد ما لديها من سيولة بحلول أغسطس إذا لم تستطع إيجاد شريك يملك وفرة من السيولة.

وأضاف دل تورشيو إن أليتاليا لاتزال تتفاوض مع بنوك بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة نحو700 مليون يورو (953 مليون دولار). وقال دل تورشيو إننا نمضي قدما، لكن يجب ملاحظة أن المبالغ ليست صغيرة، ومازلنا نعمل على دراستها.