سلامة للتأمين تعتزم طرح أسهم بـ150 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني في اجتماعه الذي عُقد يوم الخميس الماضي (بالتمرير) الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، أن تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيجري من خلال الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وذكرت الشركة أن الزيادة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، مفيدة بأنها تهدف من رفع رأس المال إلى تعزيز الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة.