البابطين تحصل على تسهيلات بنكية بـ300 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع اتفاقية تســـهيلات بنــكية طويلة الأجل مع مصرف الإنماء بنظام التمويل الإسلامي طويل الأجل بقيمة ثلاثمائة مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة القرض أربع سنوات.

وبحسب ما نشر في "تداول" فإن التمويل يبدأ بتاريخ 18 يونيو، وسيتم سداد أقساط القرض عند استحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة، وتهدف هذه التسهيلات طويلة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل، مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وسوف يظهر الأثر المالي لذلك على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الثاني من عام 2014م والأعوام القادمة.