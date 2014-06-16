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"الجابر" في أبوظبي توقع اتفاقاً لإعادة الهيكلة

المصدر: أبوظبي ـ رويترز
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قالت مجموعة الجابر، ومقرها أبوظبي، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقاً لإعادة هيكلة ديون مع بنوك، لتنهي بذلك أعواما من الحديث حول ديونها المتراكمة. وكانت الجابر، وهي مجموعة عائلية لها أنشطة في قطاعات الطيران والبناء والتجزئة، تجري محادثات مع دائنيها من البنوك لإعادة التفاوض بشأن التزاماتها منذ 2011.

ولم يوضح بيان الشركة حجم الديون التي تم الاتفاق على إعادة هيكلتها، لكن مصرفيين قالوا في وقت سابق إنها نحو 4.5 مليار دولار.

وذكر عبيد خليفة الجابر المري رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر في البيان أن الاتفاق خطوة كبيرة لكل من المجموعة والبنوك.

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