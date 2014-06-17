"شل" تبيع معظم حصتها في وودسايد بـ5.7 مليار دولار

بدأت شركة رويال داتش شل عملية بيع طال انتظارها لمعظم حصتها في وودسايد بتروليوم الأسترالية اليوم الثلاثاء على أمل جني نحو5.7 مليار دولار مع تحولها للتركيز على تطوير أصولها الخاصة بالغاز في أستراليا.

وتقلص عملية البيع حصة شل إلى4.5% من 23.1% وتنهي حالة الغموض التي ضغطت على سعر سهم وودسايد منذ أن باعت شل ثلث حصتها في عام 2010.

وفي إطار الصفقة ستعيد وودسايد شراء نصف الأسهم التي تبيعها شل ثم تلغيها، فيما قالت أكبر شركة لإنتاج النفط في أستراليا إنها ستعزز أرباحها للسهم بنسبة ستة بالمئة.

وفي هذه الصفقة ستنفق وودسايد 2.86 مليار دولار أسترالي لإعادة شراء 78.3 مليون سهم من أسهمها من شركة شل بسعر 36.49 دولار أسترالي للسهم.

وستبيع شل أيضا 78.3 مليون سهم أخرى لمستثمرين من المؤسسات مقابل 3.24 مليار دولار أسترالي أو 41.35 دولار للسهم بخصم نسبته 3.5% عن سعر سهم وودسايد في أحدث تداولاته.