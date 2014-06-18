استقالة إسميك والفهيم رئيساً بالإنابة لـ"أرابتك"

استقال حسن إسميك الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة" المدرجة في سوق دبي المالي، من منصبه اليوم، وجرى تعيين محمد الفهيم رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، وذلك بحسب ما أعلن رسمياً بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

حسن إسميك

يُشار إلى أن ملكية حسن إسميك تقارب 28.8% من أسهم "أرابتك القابضة". إلى ذلك ارتفعت أسهم مجموعة أرابتك القابضة إلى 0.04%، رغم بداية تداولات أسهمها باللون الأحمر.

وفي حديث مع قناة "العربية" أكد حسن إسميك أنه باقٍ حاليا كمساهم في أرابتك ولكنه استقال ليعود الى أعماله الخاصة.

وقال إسميك: "ما زلت مساهما في أرابتك وليس لدي تفكير بزيادة أو تقليص حصتي من الأسهم برأسمال الشركة، وما زلت مؤمن بالشركة ومازلت واثقاً بها ومجلس الإدارة لم يتغير وكل شيء على ماهو والأمور متجهة الى شيء إيجابي وجيد".

يُذكر أن إسميك قال في وقت سابق لـ"العربية" إنه لا ينوي زيادة حصته في رأسمال الشركة بعد أن رفعها من نسبة 8% إلى نحو 28%، نافياً ما تردد من شائعات حول نية الشركة شطب سهمها من سوق دبي المالي.

إغلاق سهم أرابتك لليوم

وتعرض سهم "أرابتك" إلى ضغوط كبيرة، وسط حالة من التراجعات الحادة التي لحقت بأسواق الأسهم الخليجية، التي أرجعها المحللون إلى توتر المستثمرين بشأن ما يجري من عنف في العراق.