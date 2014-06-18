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استقالة إسميك والفهيم رئيساً بالإنابة لـ"أرابتك"

المصدر: العربية.نت
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استقال حسن إسميك الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة" المدرجة في سوق دبي المالي، من منصبه اليوم، وجرى تعيين محمد الفهيم رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، وذلك بحسب ما أعلن رسمياً بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

حسن إسميك

THUMBNAIL_ لقاء مع حسن اسميك من ارابتك THUMBNAIL_ لقاء مع حسن اسميك من ارابتك

يُشار إلى أن ملكية حسن إسميك تقارب 28.8% من أسهم "أرابتك القابضة". إلى ذلك ارتفعت أسهم مجموعة أرابتك القابضة إلى 0.04%، رغم بداية تداولات أسهمها باللون الأحمر.

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وفي حديث مع قناة "العربية" أكد حسن إسميك أنه باقٍ حاليا كمساهم في أرابتك ولكنه استقال ليعود الى أعماله الخاصة.

وقال إسميك: "ما زلت مساهما في أرابتك وليس لدي تفكير بزيادة أو تقليص حصتي من الأسهم برأسمال الشركة، وما زلت مؤمن بالشركة ومازلت واثقاً بها ومجلس الإدارة لم يتغير وكل شيء على ماهو والأمور متجهة الى شيء إيجابي وجيد".

يُذكر أن إسميك قال في وقت سابق لـ"العربية" إنه لا ينوي زيادة حصته في رأسمال الشركة بعد أن رفعها من نسبة 8% إلى نحو 28%، نافياً ما تردد من شائعات حول نية الشركة شطب سهمها من سوق دبي المالي.

إغلاق سهم أرابتك لليوم

إغلاق سهم أرابتك إغلاق سهم أرابتك

وتعرض سهم "أرابتك" إلى ضغوط كبيرة، وسط حالة من التراجعات الحادة التي لحقت بأسواق الأسهم الخليجية، التي أرجعها المحللون إلى توتر المستثمرين بشأن ما يجري من عنف في العراق.

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