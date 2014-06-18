مصر توافق على شراء ساويرس وبلتون 20% من هيرميس

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على صفقة الشراء المقدمة من رجل الأعمال نجيب ساويرس وشركائه للاستحواذ على 20% من أسهم شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة بسعر نقدى يبلغ 16 جنيهاً للسهم الواحد. وعلى الفور قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم.

من جهته، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لـ"رويترز" إن الهيئة وافقت على نشر عرض الشراء الاختياري من رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعة بلتون المصرية لشراء 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيهاً (2.24 دولار) للسهم.

وأبلغ سامي أن مقدمي العرض يشترطون شراء الحصة كاملة لإتمام العرض. وتعني الموافقة الرقابية على نشر عرض الشراء السماح ببدء الإجراءات العملية والتي تتمثل في تحديد موعد لفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة لمدة محددة لتلقي أسهم مساهمي هيرميس الراغبين في البيع.

وقال شريف سامي: "وافقت الرقابة المالية اليوم على عرض شراء 20% من أسهم هيرميس لصالح نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وبلتون".

وأضاف أنه سيتم فتح سوق العمليات الخاصة في البورصة لمدة 10 أيام عمل من تاريخ نشر اعلان عرض الشراء في الصحف. وكانت الرقابة المالية قالت في أوائل الشهر الجاري إن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لساويرس ترغب في الاستحواذ على 17.82% من أسهم هيرميس، بينما تعرض بلتون المالية شراء 1.09% وبلتون كابيتال القابضة 1.09% وبسعر 16 جنيهاً للسهم.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر. وارتفع سهم هيرميس من حوالي 13 جنيها قبل الاعلان عن عرض الشراء المقدم من ساويرس وبلتون في الخامس من يونيو ليغلق أمس على 14.95 جنيه.

وقال كريم عبدالعزيز، من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "سعر العرض مغر للسوق نظرياً.. أداء السوق هو الذي سيحدد نجاح الصفقة من عدمه". لكن نادر إبراهيم، من آرشر للاستشارات، يرى أنه لا توجد ميزة سعرية في سعر العرض.

وقال ابراهيم "لديّ شكوك في نجاح هذه الصفقة غير الواضحة التفاصيل والأهداف حتى الآن.. دعنا ننتظر تقييم المستشار المالي الخاص بهيرميس لتحديد السعر العادل لسهم المجموعة". وتقول هيرميس إنها ستعين مستشاراً مالياً مستقلاً للنظر في السعر العادل للسهم ومساعدة المساهمين في تقدير مدى جاذبية عرض الشراء المقدم. وقال أحمد سمير، من مينا لتداول الأوراق المالية: "يبدو أن ساويرس مصمم على أخذ حصة في هيرميس. هذا ليس العرض الأول له ولذا أتوقع نجاح الصفقة".

وكان ساويرس قد سعى في عام 2012 مع مجموعة بلانيت للاستثمار للاستحواذ على هيرميس ولكن الصفقة توقفت انذاك ولم تكتمل. وقال ماجد شوقي، العضو المنتدب لبلتون المالية، لرويترز اليوم: "الهدف الاستراتيجي لبلتون من الصفقة هو التوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. لدينا رؤية مستقبلية جيدة جدا لهذا القطاع في مصر.. على المدى المتوسط تتركز استراتيجية الشركة في التوسع في الأنشطة غير المصرفية المختلفة".