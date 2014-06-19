أرابتك تتعهد بحماية حقوق مساهميها بعد استقالة رئيسها

قالت شركة أرابتك القابضة للبناء في دبي اليوم الخميس إن مجلس إدارتها قبل استقالة الرئيس التنفيذي حسن إسميك، وسيعمل على حماية حقوق جميع المساهمين.

ولم توضح الشركة في بيان مقتضب إلى بورصة دبي استراتيجيتها بعد استقالة إسميك أو ما قد يحدث لحصته البالغة 28.85 بالمئة في الشركة.

واستقال إسميك بشكل مفاجئ يوم الأربعاء بعد ستة أسابيع تهاوى خلالها سهم أرابتك 50 بالمئة، وخفض فيها صندوق آبار للاستثمار الحكومي في أبوظبي - أحد الداعمين الرئيسيين للشركةـ حصته إلى 18.85% من 21.57%.

وقالت أرابتك في بيانها اليوم الخميس إن إسميك استقال من مناصبه رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا وعضوا في مجلس إدارة الشركة "نظرا لانشغالاته الكثيرة بأعماله واستثماراته الخاصة". وشكرت أرابتك إسميك على مساهمته في الشركة.