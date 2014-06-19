اتفاق لدخول "فاس" السعودية كمساهم استراتيجي بالمعجل

كشفت شركة مجموعة محمد المعجل السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاس السعودية القابضة لدخولها كمساهم استراتيجي في رأسمال الشركة "المستثمر".

وشركة فاس هي شركة سعودية استثمارية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرياض ومملوكه من قبل فواز وعبدالمجيد وسلمان الحكير.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن المذكرة تحتوي على بنود وشروط من بينها مساهمة المستثمر بمبلغ نقدي وقدره 327 مليون ريال منها 227 مليون ريال كمساهمة في رأس مال الشركة و100 مليون ريال كقرض حسن.

ومن بين الشروط حصول المستثمر على نسبة 40%، والمساهمين الحاليين على النسبة المتبقية من رأس مال الشركة 30% للأفراد و30% للمساهم المؤسس بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس مال الشركة بما في ذلك عدد الأسهم.

وستتم إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعنية.

وأعطى الاتفاق للمستثمر الحق في أن يشرك معه شريكاً إقليمياً استرتيجياً آخر في نطاق حصته.

وبحسب البيان فإن إتمام الاتفاقية ستكون نهائية وملزمة بين الاطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

ولقد حصلت الشركة على موافقة مجلس الإدارة على بنود هذه المذكرة والذي سوف يقدم توصياته للمساهمين الكرام اتباعاً للقواعد والأنظمة المعمول بها وموافقة الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينه.

هذا وتعتبر هذه المذكرة خطوةً مهمةً لإعادة هيكلة الشركة لتحقيقها الربحية وتصويب وضع حقوق المساهمين في خطة تعتمد على دعم وتعاون العملاء والمساهمين وعلى وجهه الخصوص البنوك الدائنة والموردين لإنجاحها بما فيه مصلحة الجميع.