الكهرباء السعودية تستكمل قرضاً بنحو 50 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم استكمال توقيع اتفاقية القرض الحسن الذي حدده المرسوم الملكي القاضي بمنحها قرضاً بقيمة 49.4 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول" إن القرض الحسن طويل الأجل يتضمن فترة سماح مدتها 10 سنوات بعد دفع كامل مبلغ القرض للشركة، على أن تقوم وزارة المالية بدفع القرض للشركة خلال 5 سنوات على 20 دفعة ربع سنوية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد أول قسط بعد 15 سنة من تاريخ تسّلم الشركة لأول دفعة من القرض، على أقساط سنوية بقيمة 4.94 ريال، ولمدة 10 سنوات من إيرادات الشركة.