بدء تنفيذ شراء "ساويرس - بلتون" 20% من هيرميس الأحد

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بدء سريان عرض الشراء الاختياري من رجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة بلتون لشراء 20% من أسهم هيرميس بسعر 16 جنيهاً للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 1.8 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام عمل تنتهي في الثالث يوليو المقبل.

وصدرت تفاصيل عن العرض تقول إن بلتون ستعرض على هيرميس شراء بلتون القابضة وبلتون المالية إذا تمت الصفقة المشتركة مع نجيب ساويرس.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ عرض الشراء سيكون خلال الأيام الخمسة التالية على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأقرت الهيئة أمس عرض الشراء الاختياري المقدم من نيو ايجيبت انفستمنت فاند الهولندية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لشراء 18%، وأيضاً عرض بلتون لشراء 2% من هيرميس.

يُذكر أن هيرميس قد عيّنت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار مستشاراً مالياً مستقلاً لتقييم العرض.