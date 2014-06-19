رينو تبحث عن شريك مالي لاستئناف الأنشطة بإيران

قال مسؤول كبير في شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إن الشركة تبحث عن شريك مالي لاستئناف أنشطتها في إيران وتجري محادثات مع حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا بخصوص المسألة.

وتحرص رينو على استئناف أنشطة تجميع وبيع السيارات في إيران مع شريكتيها المحليتين إيران خودرو وبارس خودرو بهدف إعادة بناء وضعها الكبير الذي كانت تتمتع به في السوق قبل تشديد العقوبات الدولية على طهران.

وقال جيروم ستول، المسؤول التنفيذي في رينو، أيضاً إن الشركة لديها بواعث قلق في المدى القريب بخصوص أميركا اللاتينية بسبب تدهور الوضع المالي في الأرجنتين.

وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصنع وحدتها أوياك رينو في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا.